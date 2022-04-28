Палата представників у США почала розгляд закону про ленд-ліз для України

Палата представників у США 28 квітня почала розгляд закону про ленд-ліз для України. Наразі тривають дебати.

Що закон про ленд-ліз змінить для України

Андрій Єрмак пояснив, що у документі зазначається про надання президенту США розширених повноважень. Мовиться про передачу або надання в оренду Україні оборонних засобів. Вони призначені для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення", а також – інших цілей.

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Коли акт ухвалять, очільник Білого дому має вже упродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Єрмак наголосив, що закон про ленд-ліз надає можливість суттєво прискорити постачання:

озброєння;

транспорту;

продовольства;

допомоги з США.

Глава ОП зауважив, що це дозволить вибити російську армію з українських територій.

У ЗМІ спершу повідомили, що за законопроєкт про ленд-ліз вже проголосували. Водночас наразі проголосували лише за 1065 поправку до закону S.3522 про ленд-ліз для України. Дебати вже стартували. На них відвели годину.

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Востаннє таку програму використовували ще під час Другої світової війни. Тоді Штати передавали зброю своїм союзникам з Європи, які боролися проти гітлерівської Німеччини. Частково ленд-ліз змінив хід протистояння.