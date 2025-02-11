Піар для Трампа: Вашингтон може почати надавати допомогу Україні в кредит

На сайті Конгресу з'явився новий закон про ленд-ліз і постачання американської зброї українській армії. Ця ідея виникла на тлі того, що допомогу Україні можуть надавати у вигляді кредиту.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що для того, аби ленд-ліз повноцінно запрацював, має бути політична воля. Цілком ймовірно, що у Дональда Трампа вона є.

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Путін випробовує терпіння Трампа

Американський президент не раз заявляв, що з Росією можна домовитися. Поки не видно, що Владімір Путін до цього готовий. Не допомогли навіть компліментарні заяви Трампа, у яких він згадував їхні хороші стосунки та поширення дописів очільника Кремля.

Якщо подивитися на реальні дії, то вони не свідчать про те, що Росія налаштована на конструктив. Вона продовжує тиснути й наполягає на ультиматумах, які озвучувала раніше,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Виникає питання, наскільки вистачить терпіння в американського президента. Він говорить, що хоче закінчити війну у 2025 році, але ситуація на полі бою свідчить про інше. Одним з інструментів є надання зброї Україні, санкції, подальший політичний тиск.

"Щодо зброї і конкретно ленд-лізу, то є різні форми постачання. Наприклад, президентська ініціатива і дозвіл Конгресу використовувати певні фонди, як було у випадку з адміністрацією Джо Байдена. Або, наприклад, механізм ленд-лізу, який теоретично можна пов'язати зі спільною розробкою корисних копалин, що цікаво для США", – сказав Мусієнко.

Зверніть увагу! Дональд Трамп запропонував Україні обмін військової допомоги на рідкісноземельні метали. Мовиться про суму еквівалентну 500 мільярдам доларів. За словами президента США, він хоче мати ці гроші, незалежно від того, чи буде угода між Росією та Україною.

"Це можна буде подати виборцям у Сполучених Штатах як спосіб підтримки України, сказати, що нарешті за Трампа запрацював ленд-ліз, яким не скористався Байден", – зауважив Мусієнко.

Наразі чіткості мало, бо в один день Трамп озвучує заяви про можливий прогрес і навіть зустріч з Путіним, а в інший – говорить про посилення санкцій проти російської нафти. Це свідчить про те, що лідер США досі шукає альтернативу, щоб якнайшвидше закінчити війну.