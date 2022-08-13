Заводи США вже працюють у три зміни, – Жданов розповів, чого чекати від ленд-лізу

Українці з нетерпінням очікують, коли почне діяти ленд-ліз. Тим часом заводи у США вже працюють у три зміни, аби надати нам необхідне озброєння.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він не виключає, що ленд-ліз діятиме не до закінчення війни, а поки ЗСУ не будуть повністю переоснащені на західні зразки озброєння.

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"Заводи у США починають працювати у три зміни"

Жданов зазначив, що США нині розкручують свій військово-промисловий комплекс. Для постачання озброєння до України в рамках ленд-лізу заводи у США вже запрацювали на повну потужність.

Станом на сьогодні заводи починають працювати у три зміни. Вони наймають робітників і розкручують на всю потужність свій комплекс,

– сказав військовий експерт.

Він розповів, що під час запровадження локдауну через COVID-19 США надрукували трильйони доларів. А ленд-ліз для них – поштовх економіки, який може це все переварити, зменшити рівень інфляції, а також знизити ціни, насамперед на пальне.

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"США нададуть нам промислові об'єми зброї"

Жданов наголосив, що президенту США Джо Байдену та його адміністрації нині необхідно дати поштовх економіці, щоб до листопада вони мали позитивні зміни в макропоказниках своєї економічної діяльності. Вони нададуть нам промислові об'єми озброєння.

І я думаю, що ленд-ліз закінчиться навіть не завершенням війни, а, можливо, повним переоснащенням Збройних Сил України на західні зразки озброєння,

– заявив він.

Військовий експерт додав, що Пентагон і Генеральний штаб Збройних Сил України зараз, ймовірно, узгоджують план і графіки постачання озброєння, а також те, коли воно надійде та в яких кількостях.

Закон про ленд-ліз для України: що відомо

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Він відкриває для української армії новітнє озброєння, обладнання та технології.

Ленд-ліз передбачає не лише військову допомогу Україні, але й будь-яку іншу поміч. Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що наша країна може попросити у США допомогу з постачанням зрідженого природного газу.

У липні в Білому домі пояснили, що Україна продовжує отримувати безплатну військову допомогу. Щойно вона закінчиться, тоді запрацює ленд-ліз.

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