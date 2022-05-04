Ленін, СРСР і старечий маразм: як виглядає "автопортрет" російської війни проти України

Характерно, що символом загарбницької війни проти України у росіян стала божевільна бабка з радянським прапором.

Хвора держава з хворою символікою

Вона не розуміла, що відбувається навколо, і вийшла в такому вигляді до українських військових.

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Одним із символів війни проти України окупанти обрали божевільну стару з прапором Радянського Союзу / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

Тобто буквально стареча недоумкуватість зводиться в культ. Бабці з прапором встановлюють страшні пам'ятники, від вигляду яких пробирають дрижаки.

Не пригадаю більш провальної пропагандистської кампанії. Z-свастика, Ленін, стара у маразмі – якийсь один суцільний крінж. Така убогість може надихати лише психічно хворих людей.

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