У Росії окупанти на гелікоптері влаштували "гонку переслідування" за невідомим дроном

Сьогодні пілотам країни – агресорки прийшлося нелегко. Кропіткої роботи їм завдав невідомий безпілотник, який вочевидь "заблукав" у небі над Ленінградською областю.

У Росії окупанти ганялися за ворожим БпЛА. Для того, аби перехопити "бешкетника", противник підняв у небо ударний гелікоптер.

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Як ловили "пустуна"

У мережі з’явилося відео, на якому російські пілоти на Ми-24 намагаються перехопити невідомий безпілотник над Ленінградською областю.

Так, близько 15:00 члени екіпажу ворожого гелікоптеру організували стеження за дроном на доволі близькій відстані. Втім, вогонь вони не вели. Вочевидь, через те, що прольот відбувався над населеним пунктом.

Як окупанти ганялися за БпЛА: відео "Мілітарний"

На відео видно, що дрон має звичайну аеродинамічну схему з прямим крилом та оперенням в хвостовій частині фюзеляжу.

Наразі невідомо, чи вдалося росіянам таки збити "порушника кордону".

Втім, слід зауважити, що не вперше ворог для перехоплення дронів використовує авіацію.

У 2022 році російський Ми-28 намагався вполювати дрон ГУР у Криму, однак "сів у калюжу". Український безпілотник тоді втік від ворожого вогню.

БпЛА час від часу кружляють у небі над Санкт-Петербургом