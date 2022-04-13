У Ленінградській області сформували "добровольчий" батальйон з 400 горлорізів

Російські загарбники продовжують поповнювати свої лави "добровольцями". Так, з Ленінградської області до України відправили батальйон з 400 головорізів.

Попри те, що багато російських військовослужбовців відмовляються їхати на війну проти України, знаходяться й "добровольці". Так, у країні-агресорці назбирався цілий батальйон з головорізів, який уже відправили до нашої країни.

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У всіх "добровольців" є бойовий досвід

За наявною у Генштабі інформацією, окупанти відправили до України 400 "добровольців". Їхній батальйон сформували у Ленінградській області. І складається він не з простих ідейників, а військовослужбовців, у яких є бойовий досвід. Вони підсилять один із підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

Зауважимо, що Росія до 26 квітня ввела так званий "жовтий рівень терористичної загрози". Він діятиме у прикордонних з нашою країною районах, а також на тимчасово окупованій території Криму. У Генштабі вважають, що окупанти це роблять для того, щоб полегшити переміщення військової техніки, озброєння, а також особового складу на територію нашої країни.

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