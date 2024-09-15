Звільнення Леніє Умерової: член Меджлісу розповів, хто ще перебуває в полоні Росії

Під час черговового обміну полоненими 13 вересня додому повернулася кримська татарка Леніє Умерова. Її затримали росіяни, коли вона намагалася відвідати батька у Криму, та звинуватили у шпигунстві.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що за останні 2 місяці були звільнені вже два представники кримськотатарського народу. Тенденції свідчать про те, що разом з військовополоненими також звільняють цивільних політв’язнів.

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Хто ще перебуває у полоні Росії

Леніє Умерова є представницею молоді, яку утримували в місцях несвободи. Згідно з даними Кримськотатарського ресурсного центру, 33 таких молодих людей досі перебувають у російських тюрмах, з них 29 – це представники кримськотатарського народу.

Хотів би звернути увагу на те, що Леніє Умерова дуже добре трималася, підтримувала чітку проукраїнську позицію. Особисто я та всі правозахисники неодноразово говорили про неї на різних майданчиках, зокрема ООН. Звертали увагу, що у неї хворий тато, вона молода дівчина, яку треба звільнити,

– розповів Ескендер Барієв.

Наразі наймолодшим політв’язнем, який перебуває у місцях несвободи, є Апаз Куртумеров. Йому тільки 21 і він вже 2 роки в полоні. Його також затримали на кордоні з Кримом. Про нього багато говорять на рівні ОБСЄ, адже у російському ув'язненні перебуває і його батько.

Крім того, я хотів би звернути увагу на трьох братів, які перебувають у російських колоніях. Їх звинувачують у причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана. Вони займають проукраїнську позицію, намагалися брати участь в активних діях, які проводив Меджліс,

– підкреслив Ескендер Барієв.

Він додав, що це молодь, яка намагалася допомогти у звільненні Криму. До того ж треба говорити й про літніх людей, адже вони також перебувають у тюрмах.

Чи вдається підтримувати зв'язок із політв'язнями

Фіксування випадків затримання ускладнилося у 2023 році. Тепер, коли відбувається ув'язнення, Росія може навіть не надавати інформацію про людину. Такі випадки вже траплялися, тоді доводиться самостійно шукати ім'я, прізвище затриманих.

Ми чітко відстежували й знали про затримання Артура, але про його братів дізналися тільки після того, як вони опинилися в колоніях. Цю інформацію нам надали наші земляки,

– зауважив Барієв.

Тому дуже важливою є допомога організації "Кримська солідарність", усіх активістів, батьків та рідних. Так спільно вдається отримувати хоч якісь відомості про затримання кримських татар, дізнатися де вони, як проводились етапування після вироку, яке до них ставлення з погляду расової дискримінації.

Кримськотатарський ресурсний центр уже почав надавати інформацію в робочі групи з питань насильницьких зникнень та в ООН для того, щоб всі ці процеси не зупинялися.