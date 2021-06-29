Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці
Джерело:LIGA.net
Перший український президент Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Політика прооперували 29 червня.
Операція була плановою та пройшла без ускладнень. Цю інформацію підтвердив української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Іншими подробицями він не поділився.
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"Так, операція була", – зазначив Арестович й додав, що напередодні Кравчук попросив його не коментувати нічого, окрім самого факту хірургічного втручання.Зверніть увагу! У 2017 році Леонід Кравчук вже звертався до хірургів. Політику, якому на той час було 83 роки, провели стентування серця.
Як пише ТСН, зараз перший український президент та очільник української делегації у Тристоронній контактній групі перебуває у лікарняній палаті. Він набирається сил після операції.
Зазначимо, що 28 червня Кравчук вперше за багато років пропустив засідання Ради до Дня Конституції. Туди прийшли попередні українські лідери – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко
Що відомо про Леоніда Кравчука
Джерело: "Вікіпедія"
- Політик, народився у селі Великий Житин, (нині – Рівненська область) 10 січня 1934 року, тобто зараз йому 87. Перший президент України після здобуття нею Незалежності.
- Був також депутатом Верховної Ради УРСР X та XI скликань. Народний депутат України у 1990 – 1991 (у цей час очолював парламент) та 1994 – 2006 роках.
- У 2020 році Кравчук став головою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.