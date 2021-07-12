Час для перезавантаження, – аналітик припустив, що чекає відносини України та Молдови

У Молдові партія президентки Майї Санду отримала монобільшість на парламентських виборах. На тлі цього можуть змінитись відносини з Україною.

Про це розповів старший аналітик Центру "Нова Європа" Леонід Літра. Позиція Майї Санду наразі чітка, політикиня вже висловлювала підтримку суверенітету та незалежності України.

До теми Партія Санду отримала монобільшість на парламентських виборах у Молдові

"Я бачу новий тренд у відносинах, оскільки в України та Молдови є все для того, щоб вони стали успішними", – сказав Леонід Літра.

Проте він додав, що були випадки, які не дозволяють повністю перезавантажити відносини. Мовиться про ситуацію довкола скандального судді Миколи Чауса зокрема.

Зараз, я думаю, хороший час для перезавантаження цих відносин. Для того, щоб розвивати їх. Оскільки в Молдові не вистачало влади – президентом довго був Додон, який не хотів розвивати відносини з Україною, який вважав Крим де-факто російським,

– сказав аналітик.

Протягом наступних років, за словами Леоніда Літри, відносини України та Молдови можуть покращитись і на рівні влади, і народу.

Леонід Літра про відносини України та Молдови: дивіться відео

У Молдові відбулись парламентські вибори: що треба знати