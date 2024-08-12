У Бундестазі вважають, що через "прорив" на Курщині необхідно надати Україні додаткові Leopard 2

Вже понад 6 днів триває "прорив" в Курській області. Глава комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що він відбувається краще, ніж очікувалося.

За його словами, це може стати приводом для обговорення питання про збільшення постачання німецьких танків Leopard 2 до України. Окрім цього, на його думку, події в Курській області демонструють те, що Путін нічого не контролює.

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Як в Бундестазі коментують "прорив" на Курщині

Фебер зазначив, що "прорив" у Курську іде краще, ніж очікувалося.

Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там,

– зауважив він.

Глава комітету з оборони Бундестагу додав, що ситуація в Курській області дає підстави для обговорення надання більшої кількості німецьких танків Leopard 2 для України.

Фабер підкреслив, "прорив" в Курській області також демонструє російському населенню, що "їхній диктатор нічого не контролює", а військове керівництво "перевантажене" цим.

"Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", – резюмував глава комітету.

Нагадаємо, раніше Фебер заявляв, що нібито наступ ЗСУ на Курську область Росії є легітимним. Він також додав, що це може схилити Кремль до припинення війни проти України.