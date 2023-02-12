Поки без зради: чому зупинилась передача танків Україні від Нідерландів

У Нідерландах повідомили, що все-таки не передадуть Україні сучасні танки Leopard 2. Однак не варто одразу сприймати таку новину негативно.

Таку думку 24 Каналу висловив Ігор Чаленко – голова Центру аналізу та стратегій. Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд розглядає можливість купівлі орендованих у Німеччини танків, щоб передати їх українцям.

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Йдеться про 18 бойових танків Leopard 2A6. Однак згодом міністр оборони Нідерландів Карін Гільдур Оллонґрен повідомила, що Німеччина не дала згоду на такий крок.

Нідерланди не давали конкретних обіцянок

Голова Центру аналізу та стратегій вважає, що не варто сприймати таку заяву Нідерландів як категоричну відмову надавати Україні танки.

Я не думаю, що тут є зрада. Коли Марк Рютте казав, що вивчить це питання, то його слова саме це й означали – лише вивчення питання. Це не значить, що точно буде позитивна відповідь по конкретних танках,

– сказав Чаленко.

За його словами, ще один важливий момент – у Нідерландах кажуть про неможливість надання танків Leopard 2 зараз. Очевидно, що ця тема далі пропрацьовується.

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Інші танки від Нідерландів

Голова Центру аналізу та стратегій наголосив, що не варто забувати про іншу допомогу від Амстердама. Він нагадав, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією передадуть Києву щонайменше сотню старих бойових танків Leopard 1A5.

Відкривається картина, що можна відправити Києву одразу велику кількість таких танків. Тому не треба зациклюватися на конкретній моделі – Leopard 2 чи якісь інші,

– сказав Чаленко.

Він додав, що загалом при наданні Україні танків враховується кілька важливих моментів.

По-перше, кількість танків.

По-друге, можливість вчасно доставити їх в Україну.

По-третє, питання логістики. Ці танки мають бути у справному стані. Також має бути система, аби їх можна було обслуговувати.

Роль танків у весняному наступі ЗСУ

Голова Центру аналізу та стратегій наголосив, що зараз західні партнери визначають саме ті моделі танків, які можна було б передати Україні у великій кількості та якнайшвидше.

Ігор Чаленко Голова Центру аналізу та стратегій Важливо все це зібрати докупи й аби воно нормально працювало не лише з точки зору захисту української землі. Не забуваймо, що ЗСУ планують наступ навесні. У таких умовах танки – це вкрай важливий елемент, який має бути абсолютно готовий до цієї кампанії.

Тому не варто зациклюватися на тому, що Нідерланди поки не дають Україні саме танки Leopard 2. Втім, Києву слід підтримувати діалог з владою країни та звернутися з проханням розглянути інші варіанти військової допомоги, яку зараз може надати Амстердам.

Військова допомога для України: коротко