Це домовленість Шольца, – Жданов пояснив "відмазки" Німеччини щодо надання танків Leopard

Німецький виробник зброї заявив, що не зможе надати танки Leopard Україні раніше 2024 року. Така заява є продовженням політики канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще у квітні 2022 року німецька компанія-виробник озброєння Rheinmetall заявляла про готовність доставити в Україну вживані бойові танки Leopard.

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Однак обов'язковою умовою такої передачі називали схвалення федерального уряду Німеччини. Зараз же у концерні кажуть, що навіть якщо, припустимо, завтра німецький уряд дасть згоду на надання Україні танків, зробити одразу це неможливо. Мовляв, знадобиться не менш як рік, аби переобладнати машини для війни.

Олаф Шольц домовився з виробником танків Leopard

Олег Жданов вважає, що це лише чергова "відмазка" німецької влади, яка систематично затягує надання Україні танків Leopard.

Я б назвав це танцями з бубном. Річ у тому, що це політика Олафа Шольца. Він просто відвів від себе основний політичний удар у плані того, що його постійно критикують за гальмування процесу надання Україні будь-якого озброєння,

– сказав військовий експерт.

На думку Жданова, канцлер Німеччини домовився з виробником танків, аби той озвучив заяву про неможливість надання Україні Leopard найближчим часом.

"Виробники не зацікавлені брехати про те, що вчора ці танки були придатні для передачі, а сьогодні – вже ні. Адже це – їхні гроші та прибуток. Це домовленість канцлера з виробниками для того, аби розділити відповідальність стосовно затягування постачання озброєння в Україну", – сказав військовий експерт.

Олег Жданов пояснив позицію Шольца щодо надання Україні Leopard: дивіться відео

Чи Німеччина дозволить іншим країнам надати Leopard Україні

Також Німеччина заявляла про те, що не проти надати Україні танки, однак не готова робити це першою. Зараз є низка країн, які готові постачати Києву німецькі Leopard. За словами Жданова, дуже важко сказати, чи зараз канцлер Німеччини змінить свою позицію.

"Шольц маніпулює, коли каже, що чекає, щоб хтось першим надав Україні Leopard. Ніхто не надасть нам ці танки, поки Німеччина не дозволить", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що саме німці є виробниками і правовласниками таких танків.

Наочний приклад для Шольца

Якщо ж для Німеччини загалом потрібна якась країна, яка першою надасть Україні будь-які танки, то вже є приклад Великої Британії. Жданов нагадав, що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що Україна отримає 12 танків Challenger 2.

4 таких танки Україна може отримати вже найближчим часом.

Ще 8 – нададуть трохи згодом.

Для Олафа Шольца вже є наочний приклад. Я вже не знаю, як ще можна заохотити німецького канцлера, аби він погодився надати Україні танки Leopard,

– зауважив Жданов.

Він додав, що Велика Британія завжди виступала "локомотивом" у питанні надання Україні різних видів озброєння.

Танки Challenger 2 можуть здійснити фурор на полі бою

Британські Challenger 2 стануть суттєвою підмогою для ЗСУ. За словами Жданова, ці танки найкраще використовувати у складі роти.

За стандартами НАТО 14 танків – це повноцінна рота. На ділянці фронту, де вони будуть застосовані у складі роти, вони можуть здійснити фурор у плані знищення противника,

– наголосив військовий експерт.

Він припустив, що Генштаб ЗСУ буде використовувати танки Challenger 2 як єдиний підрозділ на окремій ділянці фронту. При цьому танки можуть залучатися для:

проведення контрнаступальних дій;

для контратак на окремій ділянці.

Жданов додав, що Challenger 2 розосереджувати було б недоцільно. Адже так "розмивається" вогнева міць такої тактичної одиниці, як рота.

Як Україна могла б застосувати німецькі танки Leopard

Якщо ж Україна все-таки отримає від партнерів танки Leopard, то, на думку військового експерта, доцільніше було б створити танкову бригаду і застосовувати її по батальйонах.

Батальйон все-таки є основною тактичною одиницею ЗСУ. А танкова бригада забезпечуватиме логістику, технічне обслуговування та ремонт як єдиний військовий організм,

– сказав Жданов.

Він додав, що танки Leopard можна було б застосовувати кількома способами:

у складі бригади на ділянці прориву;

або побатальйонно на окремих оперативних напрямках при проведенні контрнаступальних операцій чи для зупинки можливих атак з боку російської армії.



На що здатні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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