Десять танків Leopard і 2 системи ППО: що Шольц передасть Україні вже скоро

Берлін пообіцяв Києву передати нову партію озброєння. Стало відомо, що вже у найближчий час отримають наші захисники на фронті.

2 грудня до Києва з неанонсованим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він оголосив про передачу Україні зброї на 650 мільйонів євро до кінця 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на Die Rheinpfalz.

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Що міститиме новий пакет військової допомоги від Берліна

Зазначається, що до пакету допомоги увійдуть дві системи ППО Iris-T, 10 танків Leopard 1A5, 30 танків М84 та 30 БМП М-80.

Також Німеччина надасть 6000 некерованих та 500 керованих ракет, і 4 тисячі безпілотників компанії Helsing.

Як пише німецьке видання, ця допомога є частиною анонсованого пакету військової допомоги ще у жовтні. Тоді Олаф Шольц і Володимир Зеленський зустрілися у Берліні. Канцлер повідомив українському президенту, що Німеччина за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії надасть Києву пакет військової допомоги на 1,4 мільярда євро до кінця року.

До слова, Зеленський прокоментував візит Шольца у Київ.