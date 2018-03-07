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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лепс, Тіматі, Білан, Гагаріна та інші російські зірки записали гімн Путіну: відео

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Гімн Путіну записали зірки Росії в підтримку руху Putin Team
Гімн Путіну записали зірки Росії в підтримку руху Putin Team / Скрін з відео

Популярні артисти російської естради об'єдналися під егідою руху Putin Team і створили гімн в підтримку президента РФ і кандидата на виборах-2018 Володимира Путіна.

Прем'єра кліпу, який отримав назву "Путеводная звезда" відбулася 7 березня о 10:00 в соціальних мережах.

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У створенні композиції у підтримку російського президента взяли участь Григорій Лепс, Тіматі, група "А-Студіо", Поліна Гагаріна, Нюша, Діма Білан, Вікторія Дайнеко, Олександр Панайотов і Smash. Автором треку виступив Ігор Матвієнко. Окрім нього, до роботи долучилися Smash і Тіматі.

"Це музика зі знаком плюс, пісня, в якій йдеться про те, що ми повинні бути разом. Оскільки разом ми можемо досягти більшого", – прокоментував композицію Матвієнко.

У тексті пісні йдеться, що разом можна впоратися з будь-якими труднощами, а вступити в "Команду Путіна" ніколи не пізно.

Представники проекту також додали, що ця пісня є неофіційним гімном руху Putin Team, але "чудово ілюструє його основні цінності".

Окрім зірок естради у зйомках відео взяли участь телеведуча Юлія Барановська, шоумен і актор Михайло Галустян, російський гімнаст, олімпійський чемпіон Олексій Нємов.

Гімн Путіну від Тіматі, Білана та інших на підтримку руху Putin Team: відео онлайн

Що таке Putin Team? Це неформальний громадський рух, створений 2 листопада 2017 року за ініціативи хокеїста Олександра Овечкіна. До руху вже приєдналися відомі російські діячі культури і спорту. Серед них – співак Микола Басков, актор Андрій Мерзлікін, олімпійська чемпіонка Олена Ісинбаєва, телеведуча Ксенія Бородіна тощо. Мета проекту – об'єднати людей, які підтримують діяльність президента Росії Володимира Путіна.

Теги: LifeStyle Новини політики Володимир Путін Новини Росії Музика
Джерело: 24 Канал
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