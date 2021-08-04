Закритий режим змусить ще більше нервувати Порошенка, – Лещенко про засідання щодо Чауса

Суд щодо Миколи Чауса відбуватиметься у закритому режимі. Це може не дуже сподобатись п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Закрите слухання є виправданим. Але у слідчого судді та у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро розслідувань є більше інформації. Про це в ефірі на 24 каналі повідомив колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко.

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У справі Чауса – чиновники минулої влади

За його словами, у справі щодо Чауса фігурує багато високопосадовців минулої влади.

Закритий режим змусить ще більше нервувати Порошенка. Оскільки саме в історії з викраденням Чауса з України до Молдови залучили найближче оточення Порошенка,

– зазначив Лещенко.

Він наголосив, що мовиться зокрема про керівника президентської охорони Юрія Фьодорова та депутата Михайла Грановського, який за минулої влади був членом "Блоку Петра Порошенка".

Лещенко зауважив: "Чаус був слухняним інструментом тодішньої влади щодо ухвалення потрібних як комерційних, так і політичних рішень. Закритий режим ще більше їх нервує, адже вони не розуміють, якою повнотою (інформації – 24 канал) володіє слідство".

Лещенко: Слідство володіло повною інформацією ще 1,5 роки тому

Якщо Чаус, як відзначив журналіст, піде на співпрацю зі слідством, то це не буде чимось екстраординарним. Попри це, коментувати справу повинні юристи, які володіють повною інформацією або, наприклад, НАБУ чи САП.

"Насправді, ще 1,5 роки тому слідство володіло майже повною картиною", – зауважив Лещенко.

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