Леся Нікітюк засвітила літню міні-сукню під час поїздки до Львова: фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк не має часу для відпочинку. Після зйомок нового сезону проекту "Хто зверху?" зірка подалась до Львова, де вона влаштувала зустріч зі своїми прихильниками.

Чарівна Леся Нікітюк активно займається своєю кар'єрою. Відтак, коли інші знаменитості планують відпочинок, вона бере участь у популярних проектах та проводить теплі зустрічі зі своїми прихильниками. Телеведуча, відома за програмами "Орел и Решка" та "Вокруг М", приїхала до Львова, забувши на день про простуду, яка ледь дозволяла їй говорити.

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Під час своєї галицької мандрівки Леся Нікітюк засвітила стильне літнє вбрання. На зустріч із прихильниками, що відбулась у приміщенні одного з торговельних центрів, зірка приїхала у міні-сукні зеленого кольору з поясом. Стильне вбрання відкривало стрункі ноги дотепної телеведучої. Образ вона доповнила оригінальними туфлями. Буденна зачіска та легкий макіяж завершили "лук" Лесі Нікітюк.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 16 Чер 2018 р. о 6:02 PDT

Побачити та поспілкуватись із кумиром приїхали десятки прихильників. Люди щасливо фотографувались з Лесею Нікітюк та брали у зірки автографи. Такий теплий прийом у Львові неабияк сподобався знаменитості. Одразу після зустрічі Леся Нікітюк використала вільний час для прогулянки старою частиною міста, де встигла побачити "живі скульптури" та поспостерігати за танцівниками сальси.



Леся Нікітюк у Львові

Допис, поширений ️Mariana Shkil️ (@marianashkil) 16 Чер 2018 р. о 8:58 PDT

Допис, поширений Diana Fox (@dianafoxy09) 16 Чер 2018 р. о 10:23 PDT

Допис, поширений Дмитро Процишин (@dmytro_protsyshyn) 16 Чер 2018 р. о 10:30 PDT