17:24
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Леся Нікітюк засвітила літню міні-сукню під час поїздки до Львова: фото

671 Читать новость на русском
Леся Нікітюк приїхала до Львова
Леся Нікітюк приїхала до Львова / Фото із соцмереж

Українська телеведуча Леся Нікітюк не має часу для відпочинку. Після зйомок нового сезону проекту "Хто зверху?" зірка подалась до Львова, де вона влаштувала зустріч зі своїми прихильниками.

Чарівна Леся Нікітюк активно займається своєю кар'єрою. Відтак, коли інші знаменитості планують відпочинок, вона бере участь у популярних проектах та проводить теплі зустрічі зі своїми прихильниками. Телеведуча, відома за програмами "Орел и Решка" та "Вокруг М", приїхала до Львова, забувши на день про простуду, яка ледь дозволяла їй говорити. 

Читайте також: Леся Нікітюк показала свій новий імідж: фото

Під час своєї галицької мандрівки Леся Нікітюк засвітила стильне літнє вбрання. На зустріч із прихильниками, що відбулась у приміщенні одного з торговельних центрів, зірка приїхала у міні-сукні зеленого кольору з поясом. Стильне вбрання відкривало стрункі ноги дотепної телеведучої. Образ вона доповнила оригінальними туфлями. Буденна зачіска та легкий макіяж завершили "лук" Лесі Нікітюк.

 

Побачити та поспілкуватись із кумиром приїхали десятки прихильників. Люди щасливо фотографувались з Лесею Нікітюк та брали у зірки автографи. Такий теплий прийом у Львові неабияк сподобався знаменитості. Одразу після зустрічі Леся Нікітюк використала вільний час для прогулянки старою частиною міста, де встигла побачити "живі скульптури" та поспостерігати за танцівниками сальси. 


Леся Нікітюк у Львові

 

 

Допис, поширений Diana Fox (@dianafoxy09)

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 207
Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
сьогодні, 16:05 Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
470
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сьогодні, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 978
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1635
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4845
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук