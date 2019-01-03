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      Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру в Австралії

      74 Читать новость на русском
      Леся Цуренко
      Леся Цуренко / Федерація тенісу України

      Українська тенісистка Леся Цуренко у чвертьфіналу турніру в австралійському Брісбені обіграла представницю Естонії Анетт Контавейт та вийшла у півфінал змагань.

      Загалом на вихід у півфінал турніру 27-ма ракетка світу Цуренко витратила трохи більше, аніж 1,5 години. У першому сеті українка поступалася 3:5, але зуміла відіграти два сет-боли й записала сет на свою користь – 7:5.

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      У другому сеті Цуренко виграла перший гейм на подачі суперниці. Згодом у п’ятому геймі Контавейт зуміла тричі відіграти брейк-пойнт. Однак у підсумку перемогу у сеті та у матчі святкувала Цуренко.

      Леся Цуренко – Анетт Контавейт 2:0 (7:5, 6:3)

      Варто зазначити, що до цього тенісистки зустрічалися двічі. Кожна зі спортсменок отримала по одній перемозі. Тепер Цуренко вийшла вперед в очних протистояннях.

      У півфіналі турніру Цуренко зустрінеться з п’ятою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії. Матч заплановано на 5 січня.

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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