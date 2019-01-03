Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру в Австралії

Українська тенісистка Леся Цуренко у чвертьфіналу турніру в австралійському Брісбені обіграла представницю Естонії Анетт Контавейт та вийшла у півфінал змагань.

Загалом на вихід у півфінал турніру 27-ма ракетка світу Цуренко витратила трохи більше, аніж 1,5 години. У першому сеті українка поступалася 3:5, але зуміла відіграти два сет-боли й записала сет на свою користь – 7:5.

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У другому сеті Цуренко виграла перший гейм на подачі суперниці. Згодом у п’ятому геймі Контавейт зуміла тричі відіграти брейк-пойнт. Однак у підсумку перемогу у сеті та у матчі святкувала Цуренко.

Леся Цуренко – Анетт Контавейт 2:0 (7:5, 6:3)

Варто зазначити, що до цього тенісистки зустрічалися двічі. Кожна зі спортсменок отримала по одній перемозі. Тепер Цуренко вийшла вперед в очних протистояннях.

У півфіналі турніру Цуренко зустрінеться з п’ятою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії. Матч заплановано на 5 січня.