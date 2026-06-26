Летіла балістика та понад 180 дронів: в ПС розповіли деталі нічної атаки по Україні
Вночі ворог випустив на українські міста балістичні ракети та безпілотники різних типів. Попри ефективну роботу протиповітряної оборони на 12 локаціях зафіксовані влучання.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
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Деталі нічної повітряної атаки на Україну
З 18:00 25 червня й до ранку 26 червня ворожі війська атакували мирні українські міста, застосувавши 7 балістичних ракет типу "Іскандер-М" по Київській та Полтавській областях. Пуск здійснювався із територій Брянської та Курської областей Росії.
Також окупанти випустили 189 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– уточнили в ПС.
Станом на 9:00 сили ППО зуміли збити чи знешкодити 177 цілей, з них 3 балістичні ракети та 174 дронів різних типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Та попри це, на 12 локаціях зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних дронів. Ще на 6 локаціях – фіксують падіння уламків.
У ПС зауважили, що атака Росії на Україну триває і досі. Там закликали дотримуватись відповідних правил безпеки.
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Де вночі гриміли вибухи в Україні?
Вибухи чули у Сумах. Там ворог вгатив по 9-типоверховому житловому будинку. Внаслідок удару спалахнула покрівля багатоповерхівки. Надзвичайники евакуювали 40 мешканців будинку.
На Півдні Одещини росіяни поцілили в енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти. Декілька населених пунктів Ізмаїльського району тимчасово залишились без електропостачання. Спалахнув котеджний будинок.
Дрони та ракети летіли на промислові об'єкти у Кременчуку, що на Полтавщині. Унаслідок атаки також відбулося часткове відключення електроенергії.
Ввечері 25 червня окупанти вгатили балістикою по столиці. Уламки впали в Дарницькому районі Києва, сталось загоряння складського приміщення. Внаслідок атаки, зазначає місцева влада, поранення дістали двоє людей.