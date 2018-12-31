"Лейкерс" Михайлюка перемогли "Сакраменто", українець зіграв 9 хвилин: відео

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися ряд матчів. Зокрема, "Лейкерс" українця Святослава Михайлюка зіграли проти "Сакраменто".

Лейкерс – Сакраменто 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18)

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"Лейкерс" Святослава Михайлюка перемогли "Сакраменто". Гості практично впродовж усієї гри були попереду та вели гру. Однак в останній чверті "Лейкерс" вдалося не тільки вирівняти гру, але вийти вперед.

Господарі паркету зрівняли рахунок 110:110, а згодом вирвалися вперед на 7 очок. Гостям так і не вдалося ліквідувати відставання, то ж "Лейкерс" здобули перемогу.

Українець Михайлюк провів на паркеті понад 9 хвилин. Однак він не набрав жодного очка і здійснив одне підбирання.

Відзначимо, що сьогодні ввечері "Атланта" Олексія Леня відправиться в гості до "Індіани".

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