12:10
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Лейкерс" Михайлюка перемогли "Сакраменто", українець зіграв 9 хвилин: відео

      127 Читать новость на русском
      Михайлюк не набрав жодного очка за Лейкерс
      Михайлюк не набрав жодного очка за Лейкерс / USA Today

      Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися ряд матчів. Зокрема, "Лейкерс" українця Святослава Михайлюка зіграли проти "Сакраменто".

      Лейкерс – Сакраменто 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18)

      Читайте також: Лень набрав 12 очок та допоміг "Атланті" перемогти "Клівленд": відео

      "Лейкерс" Святослава Михайлюка перемогли "Сакраменто". Гості практично впродовж усієї гри були попереду та вели гру. Однак в останній чверті "Лейкерс" вдалося не тільки вирівняти гру, але вийти вперед.

      Господарі паркету зрівняли рахунок 110:110, а згодом вирвалися вперед на 7 очок. Гостям так і не вдалося ліквідувати відставання, то ж "Лейкерс" здобули перемогу.

      Українець Михайлюк провів на паркеті понад 9 хвилин. Однак він не набрав жодного очка і здійснив одне підбирання.

       

       

      Відзначимо, що сьогодні ввечері "Атланта" Олексія Леня відправиться в гості до "Індіани".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Баскетбол Святослав Михайлюк Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном
       3 грудня 2012 , 15:10
      Піке образили на тренуванні збірної через підтримку незалежності Каталонії. ВІДЕО
       9 жовтня 2014 , 19:52
      Голкіпер "Наполі": Моє серце українське, хочу грати за рідну збірну
       11 травня 2015 , 08:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук