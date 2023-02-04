Йде сніг, але у Бахмуті гаряче, – лейтенант Нацгвардії про пекло у місті

Бахмутський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. Наші військові щодня роблять титанічні зусилля, аби втримати ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив лейтенант НГУ Євген Оропай. За його словами, ворог посилив тиск на усі позиції Сил оборони.

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ЗСУ не здають позицій

Оропай розповів, що буквально вчора по місту окупанти здійснили масований артилерійський обстріл та піхотний штурм.

Ні одна позиція не здалась і не відійшла, попри те, що обстріли тривали майже 4 години,

– сказав військовий.

Він пояснив, що активність ворога фіксується здебільшого в нічну пору. Зокрема, окупанти застосовують артилерію, вилазки розвідки та штурми.

Скільки вагнерівців залишилось під Бахмутом

Лейтенант НГУ розповів, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили близько 80% вагнерівців, тому під Бахмутом їх майже не залишилося. Натомість на їхні позиції прийшли регулярні війська Росії.

Однак військовий впевнений, що бажання Путіна захопити Донецьку область до березня не здійсниться. Наші воїни налаштовані на перемогу і боротимуться до кінця.

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