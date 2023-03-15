Побиття солдата на Житомирщині: у ДБР розповіли про те, на якому етапі справа

У Житомирській області лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата строкової служби. У ДБР відкрили справу та пояснили, на якому етапі розслідування.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян заявила в ефірі телемарафону, що військовому оголосили про підозру, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про розслідування справи про побиття солдата

Наразі уже точно оголошено про підозру командиру взводу у перевищені військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому також обрано запобіжний захід – тримання під вартою,

– заявила Тетяна Сап'ян.

У Державному бюро розслідувань також уточнили, що наразі проводять досудове розслідування справи.

Варто зауважити, що після розголосу інциденту у мережі з'явилось відео, на якому солдат, який і був побитий, просить людей не гнобити лейтенанта.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань пояснила, чи братимуть до уваги це відео.

"Усі матеріали, які були оприлюднені у засобах масової інформації, у соціальних мережах, будуть досліджуватися слідчими, будуть проводити аналіз. Все будуть брати до уваги. Власне, це ввійде до матеріалів досудового розслідування", – заявила Тетяна Сап'ян.

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