Побиття солдата на Житомирщині: у ДБР розповіли про те, на якому етапі справа
У Житомирській області лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата строкової служби. У ДБР відкрили справу та пояснили, на якому етапі розслідування.
Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян заявила в ефірі телемарафону, що військовому оголосили про підозру, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про розслідування справи про побиття солдата
Наразі уже точно оголошено про підозру командиру взводу у перевищені військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому також обрано запобіжний захід – тримання під вартою,
– заявила Тетяна Сап'ян.
У Державному бюро розслідувань також уточнили, що наразі проводять досудове розслідування справи.
Варто зауважити, що після розголосу інциденту у мережі з'явилось відео, на якому солдат, який і був побитий, просить людей не гнобити лейтенанта.
Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань пояснила, чи братимуть до уваги це відео.
"Усі матеріали, які були оприлюднені у засобах масової інформації, у соціальних мережах, будуть досліджуватися слідчими, будуть проводити аналіз. Все будуть брати до уваги. Власне, це ввійде до матеріалів досудового розслідування", – заявила Тетяна Сап'ян.
Лейтенант побив солдата на Житомирщині: коротко
- 11 березня у мережі з'явилось відео, на якому видно, як чоловік б'є солдата ногами. Одночасно з ним прокоментував інцидент лейтенант Віктор Вітусевич, який є командиром другого взводу роти охорони навчального центру Житомирського району селища міського типу Гуйва. Він фактично визнав провину, однак пояснив, що алкоголь в армії – це недопустимо.
- У самому навчальному центрі розповіли, що почали службове розслідування, лейтенанта відсторонили від виконання службових обов'язків.
- Державне бюро розслідувань заявило, що розслідують справу. Там також пояснили, що командиру світить тюремний термін до 12 років.