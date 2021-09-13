Ліберальний локдаун має сенс, – імунолог сказав, яких обмежень чекати через COVID-19

13 вересня 2021 , 16:07
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Джерело:

24 канал

В Україні продовжиться стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Тому потрібно негайно вводити обмежувальні заходи.

Зокрема школа повинна перейти на дистанційну роботу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лікар-імунолог Борис Донськой.

Варто прочитати Новий локдаун в Україні: які обмеження діятимуть та чи будуть привілеї для вакцинованих

Донськой: Спосіб боротьби з COVID-19 – вакцинація

За його словами, чим більше в Україні розвантажити контакти між людьми, тим легше буде ускладнити передачу вірусу.

Загалом ліберальний локдаун мав би сенс для того, щоб не повністю блокувати життя в країні,
– сказав Донськой.

Він вважає, що найкращий спосіб боротьби з високим показником захворюваності – це вакцинація, яку потрібно зробити насамперед людям похилого віку. 

Довідка. Майже 60% українців не мають бажання вакцинуватися найближчим часом.

Загальноукраїнський локдаун, як зауважив імунолог, це лише рішення адміністрації. "Ми мали спокійне літо, щоб грамотно провести кампанію вакцинації", – наголосив лікар.

Імунолог сказав, чи потрібно вводити локдаун: дивіться відео

Обмеження в Україні: що відомо

  • У чотирьох областях – Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській – перевищені показники зеленої зони.
  • В Україні готуються до чергової хвилі COVID-19, наприклад, в Києві підготували понад 4 тисячі ліжок в лікарнях.
  • Мер Львова Андрій Садовий вважає, що якщо в Україні динаміка захворюваності зберігатиметься, то можливий жорсткий карантин.
  • Вже наприкінці вересня можуть почати діяти нові обмеження
  • Про ймовірне посилення карантину заявив і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Автор: Анастасія Мигидюк