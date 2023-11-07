Лідер ХАМАС оточений у бункері, – міністр оборони Ізраїлю
Джерело:Sky News
Лідер бойовиків ХАМАС Яхья Сінвар оточений у власному бункері. Він перебуває на території Сектора Гази.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Він також підтвердив, що сили ЦАХАЛ дійсно перебувають на території міста Газа.
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Лідер ХАМАС ховається у бункері
За словами ізраїльського міністра, лідер ХАМАС нині перебуває у бункері на території Сектора Гази. Галант наголосив, що Сінвар ізольований від світу й навіть не підтримує зв'язок з бойовиками.
Ховається у своєму бункері та не контактує зі спільниками,
– заявив міністр оборони Ізраїлю.
Він також повідомив, що Сектор Гази – це "найбільша терористична база, яку створила людина". Галант заявив, що саме з цієї причини для терористів не буде жодних гуманітарних пауз, поки ХАМА не поверне усіх заручників, яких викрав з Ізраїлю.
Що відомо про Сінвара
Ізраїль пригрозив ліквідацією Сінвару
Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль зранку 7 жовтня, завдавши масованого ракетного удару. Бійці ЦАХАЛ відразу почали давати відсіч терористам й завдавали ударів у відповідь.
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 9 жовтня заявив, що лідера бойовиків ХАМАС буде ліквідовано. Він додав, що військове та політичне керівництво ХАМАС та всі його активи – підпадають під атаку та приречені.
Яхья Сінвар – командувач кампанії й він "мертвий",
– заявив Хагарі.