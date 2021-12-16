Лідер найбільшої фракції Європарламенту вимагає жорстких санкцій проти Росії

Манфред Вебер закликав Євросоюз підготувати жорсткіші санкції як реакцію на можливе вторгнення Росії в Україну. За словами політика, необхідно підготуватися до виникнення найскладніших питань.

Вебер – лідер фракції Європейської народної партії, яка є найбільшою в Європарламенті. Політик наголосив, що у Європі "може знову розпочатись війна".

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Фактом є те, що на кордонах України розміщено понад 100 тисяч тяжко озброєних солдатів. Тому ми маємо підготуватися до виникнення найскладніших питань,

– наголосив Вебер.

Політик переконаний, що на таке рішення Кремля ЄС має відповісти радикальними економічними заходами. Наприклад, виключенням Росії з міжнародної банківської системи або відмовою від введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Зеленський про санкції

Під час візиту до Брюсселю президент Володимир Зеленський заявив, що вважає неефективним застосування санкцій проти Росії вже після ескалації з її боку.

Грамотні попереджувальні заходи можуть допомогти уникнути ймовірної ескалації.

Зеленський зауважив, що Євросоюз розглядає 5 шляхів відповіді на російську агресію. Водночас в України є лише одна реакція – "ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю у руках".

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