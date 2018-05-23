Лідер "Шахтаря" Марлос – найкорисніший гравець сезону в УПЛ
Флагманський ресурс – портал Instat, який підраховує ефективність гри футболістів, віддав бразильцю Марлосу пальму першості за підсумками сезону.
Лідер Шахтаря взяв участь у двадцяти дев’яти матчах і набрав 340 балів за тактико-технічними діями.
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Загалом у топ-десять найефективніших виконавців одразу восьмеро гірників і лише двоє динамівців Києва.
Лідер "Шахтаря" – бразилець Марлос
Гегемонію "Шахтаря" розбавили Євген Хачеріді і Віктор Циганков.
Нагадаємо, "Шахтар" вже знайшов заміну лідерам. Головний тренер гірників Паулу Фонсека розповів, кого вони збираються підписати найближчого літа.
Джерело: 24 Канал
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