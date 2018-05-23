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Лідер "Шахтаря" Марлос – найкорисніший гравець сезону в УПЛ

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Лідер
Лідер "Шахтаря" – бразилець Марлос / 24 Канал

Флагманський ресурс – портал Instat, який підраховує ефективність гри футболістів, віддав бразильцю Марлосу пальму першості за підсумками сезону.

Лідер Шахтаря взяв участь у двадцяти дев’яти матчах і набрав 340 балів за тактико-технічними діями.

Читайте також: "Шахтар" дізнався імена можливих суперників у Лізі чемпіонів

Загалом у топ-десять найефективніших виконавців одразу восьмеро гірників і лише двоє динамівців Києва.

Бразилець Марлос
Лідер "Шахтаря" – бразилець Марлос

Гегемонію "Шахтаря" розбавили Євген Хачеріді і Віктор Циганков.

Нагадаємо, "Шахтар" вже знайшов заміну лідерам. Головний тренер гірників Паулу Фонсека розповів, кого вони збираються підписати найближчого літа.

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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