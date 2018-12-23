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      Лідер збірної України несподівано швидко відновився після травми

      197 Читать новость на русском
      Руслан Маліновський відновився після травми
      Руслан Маліновський відновився після травми

      Півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України Руслан Маліновський відновився після невеликого пошкодження гомілкостопа.

      Як і припускав сам лідер збірної України, травма гомілкостопа, отримана в минулому турі чемпіонату Бельгії, виявилася не дуже серйозною, пише "Команда №1".

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      Я вже тренуюся, сподіваюся вийти на поле. Тренер довірить місце – зіграю і постараюся допомогти команді здобути перемогу,
      – сказав Маліновський.

      Нагадаємо, що Маліновський пропустив матч Кубка Бельгії проти "Остенде" через травму.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський
      Джерело: 24 Канал
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