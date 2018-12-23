Лідер збірної України несподівано швидко відновився після травми
Півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України Руслан Маліновський відновився після невеликого пошкодження гомілкостопа.
Як і припускав сам лідер збірної України, травма гомілкостопа, отримана в минулому турі чемпіонату Бельгії, виявилася не дуже серйозною, пише "Команда №1".
Читайте також: Маліновський потужним ударом забив за "Генк": відео
Я вже тренуюся, сподіваюся вийти на поле. Тренер довірить місце – зіграю і постараюся допомогти команді здобути перемогу,
– сказав Маліновський.
Нагадаємо, що Маліновський пропустив матч Кубка Бельгії проти "Остенде" через травму.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"1 липня 2010 , 18:17
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
"Барселона" переживає такий шок вперше за 11 років. ВІДЕО17 квітня 2014 , 10:17
На лідера "Металіста" Шав'єра чекають у "Шахтарі"27 листопада 2014 , 17:20