Лідер збірної України несподівано швидко відновився після травми

Півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України Руслан Маліновський відновився після невеликого пошкодження гомілкостопа.

Як і припускав сам лідер збірної України, травма гомілкостопа, отримана в минулому турі чемпіонату Бельгії, виявилася не дуже серйозною, пише "Команда №1".

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Я вже тренуюся, сподіваюся вийти на поле. Тренер довірить місце – зіграю і постараюся допомогти команді здобути перемогу,

– сказав Маліновський.

Нагадаємо, що Маліновський пропустив матч Кубка Бельгії проти "Остенде" через травму.

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