На лідера партії Саакашвілі напали біля виборчої дільниці: відео інциденту

Невідомий чоловік атакував кандидата в мера Тбілісі Ніку Мелія. Зловмисник не лише словесно образив політика, а і застосував до нього силу. Мелія – лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух", засновником якої є Міхеіл Саакашвілі.

Інцидент трапився ввечері 30 жовтня поблизу однієї з виборчих дільниць грузинської столиці. Напад потрапив на відео, адже в той час Мелія давав коментар.

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Неабиякі пристрасті на дільниці

За даними видання Netgazeti, на дільниці вимкнули світло. Дізнавшись про це, туди приїхав Мелія. Він заявляв, що відімкнення було навмисним.

На місце також прибув член "Грузинської мрії", депутат парламенту Бека Давітуліані. Він переконував, що сталося коротке замикання. Щодо Мелія, за словами парламентаря, той програє вибори та бажає їх зірвати.

Коли ж Мелія давав коментар журналістам щодо ситуації на дільниці, активувалися особи, що почали ображати політика. Один із них прорвався через поліцейський кордон і вдарив кандидата в мери по голові.

Ми не дамо їм сфальшувати. Відімкнути світло, зібрали шпану на чолі з цим нібито депутатом,

– заявив Мелія та отримав удар у голову від людини позаду.

Нападника затримали

Чоловіка затримали одразу після того, як він ударив Мелія. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Насильство або загроза насильства в приміщенні для голосування, в місці розміщення виборчої комісії або на прилеглій до них території".

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Що цьому передувало

Напередодні Мелія заявляв про свою перемогу. Також він закликав Саакашвілі припинити голодування. Колишній грузинський президент зараз перебуває в ізоляторі міста Руставі.

"Коли складуть підсумкові протоколи та кандидатів від опозиції оголосять переможцями, я б хотів, щоб Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, тому що він потрібен нам живим і здоровим", – підкреслював Мелія.

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