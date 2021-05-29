Лідера військового перевороту призначили тимчасовим президентом Малі

29 травня 2021 , 07:48

Джерело:

ВВС

Станом на 29 травня Конституційний суд Малі призначив Ассімі Гойти – лідера військового перевороту – тимчасовим президентом країни. Таке рішення аргументували "вакансіями на посаді президента".

Полковник Гойти ще 26 травня оголосив себе президентом країни. Він захопив владу у результаті другого за останні 9 місяців перевороту у країні. 

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Окрім того, Гойти очолював перший переворот ще у серпні 2020 року. Тоді обраний президент Ібрагім Бубакар Кейта вимушено покинув свій пост.

Військовий переворот у Малі: головне

  • Військові 24 травня заарештували представників влади. Зокрема, президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.
  • Причиною перевороту стало рішення влади не включати до складу до нового уряду главу МВС Модібо Коне та міністра оборони Садіо Камара. Вони є прихильниками терористів.
  • В ООН засудили такі дії і назвали їх спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, в ООН вимагають негайно звільнити бранців.
  • До спільної заяви приєдналися Організація об'єднаних Націй (ООН); Африканський і Європейський союзи; Економічне товариство західноафриканських держав (ECOWAS); США, Німеччина і Велика Британія.
Автор: Мар'яна Бекало