Стурбовані нападами на права людини: "Велика сімка" звернулась до режиму Лукашенка

Країни "Великої сімки" звернулись до режиму самопроголошеного президента Білорусі. Олександра Лукашенка закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.

Водночас країни G7 пообіцяли притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі. Про це мовиться у спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту в Корнуоллі.

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"Ми глибоко стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого є примусова посадка польоту рейсу FR4978 та арешт незалежного журналіста і його супутниці", – мовиться у заяві G7.

Що пообіцяли у G7

Країни "Великої сімки" пообіцяли працювати разом у питанні притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини у Білорусі. Це намагатимуться зробити шляхом введенням санкцій зокрема. Також на саміті пообіцяли продовжити підтримку в Білорусі:

громадянського суспільства;

незалежних ЗМІ;

прав людини.

"Ми закликаємо режим: змінити курс та виконати всі рекомендації незалежної експертної місії у межах Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ); вступати в змістовний діалог з усіма секторами суспільства; провести нові вільні та чесні вибори", – звернулися до режиму в G7.

Інцидент з літаком Ryanair: коротко

23 травня режим Олександра Лукашенка примусово посадив літак Ryanair у Мінську. На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина, яких одразу затримали.

На відповідні події різко відреагувала міжнародна спільнота. Сполучені Штати та Європа повідомили про початок роботи щодо нових санкцій. Водночас низка країн, й Україна зокрема, призупинили авіасполучення з Білоруссю.