Лідери Кремля, стережіться, – голова ПАРЄ пригрозив Росії через удари по Україні

У ПАРЄ відреагували на масовані ракетні обстріли росіян по Україні. Кремлівські політики понесуть відповідальність за усі воєнні злочини.

Так, голова ПАРЄ Тіні Кокс жорстко звернувся до російської влади після атаки по цивільній інфраструктурі України із попередженням.

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Лідери Кремля, попереджаємо, ваші сьогоднішні злочини не залишаться непокараними,

– зазначив голова ПАРЄ.

Голландський політик наголосив, що обстрілюючи цивільну інфраструктуру, Росія продовжує порушувати міжнародне право.

Зокрема, Кокс згадав про сьогоднішній удар по пологовому відділенню у Вільнянську Запорізької області, де внаслідок цього загинула новонароджена дитина.

Зверніть увагу. Раніше чимало ЗМІ називали Тіні Кокса "проросійським". Втім, політик це заперечує і доводить власними діями та заявами.

"Для мене немає причин бути чи проросійським, чи проукраїнським. Можна було б очікувати, що я пронідерландський, але все ж таки представляю всю Парламентську асамблею ради Європи", – сказав в одному із інтерв'ю політик.

Жахлива тактика росіян не зламає духу українців

Відреагував на жорстокість росіян і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що жахлива тактика росіян не змінить рішучості партнерів.

Триваючі атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було холодним і невідомим. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів,

– написав Ентоні Блінкен.

Головне про ракетний обстріл сьогодні

Російські окупанти сьогодні завдали масованого ракетного обстрілу, внаслідок чого більшість областей було знеструмлено.

Глава держави Володимир Зеленський запропонував скликати Раду Безпеки ООН.

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії. За його інформацією, окупанти все ще мають на озброєнні 9 видів ракет.

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