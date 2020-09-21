Лідери трьох країн Євросоюзу готують програму підтримки для Білорусі: деталі
Президенти Литви, Польщі та Румунії підготували масштабну програму допомоги Білорусі. Проєкт можуть розглянути під час саміту Євросоюзу 24 – 25 вересня.
Лідери трьох країн закликали ЄС розробити і затвердити спеціальний пакет підтримки. Про це мовиться у заяві на сайті президента Литви Гітанаса Науседи.
До речі Чому ЄС не вводить санкції, а Кремль не спішить підтримувати Лукашенка: причини
Литва, Польща та Румунія заявили, що підтримують принципи свободи і демократії. Водночас вони наголосили, що визнають лише вільні, справедливі та прозорі результати виборів.
Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути захисту прав людини і свободи вираження поглядів, ми допоможемо, поділившись своїми знаннями і досвідом,
– мовиться у заяві.
Яку допомогу запропонують Білорусі
- торгівля з ЄС,
- допомога в переговорах про вступ до Світової організації торгівлі,
- безвізовий режим для громадян Білорусі,
- диверсифікація економіки країни і енергетичного сектора,
- фінансування реструктуризації економіки.
Реакція ЄС на протести в Білорусі та фальсифікації на виборах
- Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів.
- Він не може набрати чинності вже приблизно два тижні, адже рішення про це має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС.
- 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій. Все через те, що країна у такий спосіб намагається вплинути на ЄС та домогтися введення штрафних заходів проти Туреччини.
- В ЄС почали вже говорити про втрату Лукашенком легітимності. А в Європарламенті навіть ухвалили резолюцію про визнання опозиційної Координаційної ради представником білоруського народу.
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