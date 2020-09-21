Президенти Литви, Польщі та Румунії підготували масштабну програму допомоги Білорусі. Проєкт можуть розглянути під час саміту Євросоюзу 24 – 25 вересня.

Лідери трьох країн закликали ЄС розробити і затвердити спеціальний пакет підтримки. Про це мовиться у заяві на сайті президента Литви Гітанаса Науседи.

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Литва, Польща та Румунія заявили, що підтримують принципи свободи і демократії. Водночас вони наголосили, що визнають лише вільні, справедливі та прозорі результати виборів.

Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути захисту прав людини і свободи вираження поглядів, ми допоможемо, поділившись своїми знаннями і досвідом,

– мовиться у заяві.

Яку допомогу запропонують Білорусі

торгівля з ЄС,

допомога в переговорах про вступ до Світової організації торгівлі,

безвізовий режим для громадян Білорусі,

диверсифікація економіки країни і енергетичного сектора,

фінансування реструктуризації економіки.

Зверніть увагу! Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перестане визнаватись главою держави після 5 листопада, коли закінчиться термін його повноважень. Про це заявили депутати Європарламенту.

Реакція ЄС на протести в Білорусі та фальсифікації на виборах

Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів.

Він не може набрати чинності вже приблизно два тижні, адже рішення про це має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС.

10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій. Все через те, що країна у такий спосіб намагається вплинути на ЄС та домогтися введення штрафних заходів проти Туреччини.

В ЄС почали вже говорити про втрату Лукашенком легітимності. А в Європарламенті навіть ухвалили резолюцію про визнання опозиційної Координаційної ради представником білоруського народу.

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