Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко декларує посилення кордону з Україною і перекриття межі з Литвою та Польщею. Каже, що змушений "закрити кордони із Заходом".

Про те, як Лукашенко обмежується від Заходу – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Посилення кордону з Україною: білоруська журналістка пояснила заяву Лукашенка

Олександр Лукашенко відгороджується від Заходу і залякує громадян ймовірною війною. Зараз на західних кордонах Білорусі тривають спільні з російською армією навчання. На Брестському полігоні 300 псковських десантників, які колись воювали в Україні, відпрацьовують зі своїми білоруськими колегами взаємодію при вирішенні тактичних завдань.

Росія та Білорусь взяли курс не на переговори про створення бази військової, а зробили курс на постійну військову присутність російських підрозділів на території Білорусі, тобто проведення постійних навчань,

– сказав директор Інституту світової політики Євген Магда.

Підтримка Кремля

Кремль не поспішає активно підтримувати Лукашенка. Це показали перемовини Лукашенка та Путіна у Сочі. Там білоруському президенту пообіцяли 1,5 мільярди доларів кредиту. Але вони повернуться до Росії, бо підуть на погашення білоруського боргу перед Москвою. Криза у Білорусі лише грає на руку Кремлю.

Росії вигідно звичайно мати тут сателіта. Росії вигідно мати тут Лукашенка такого слабкого, не орієнтованого, з обірваними зв'язками із Заходом,

– наголосив білоруський журналіст Валерій Калиновський.

Резолюція ЄС та санкції

Тепер сам білоруський "бацька" не знає, де шукати підтримки. Адже у листопаді спливає термін його президентських повноважень.

Довідка. Президент Білорусі Олександр Лукашенко перестане визнаватись главою держави після 5 листопада, коли закінчиться термін його повноважень. Про це заявили депутати Європарламенту.

В ЄС почали вже говорити про втрату Лукашенком легітимності. А в Європарламенті навіть ухвалили резолюцію про визнання опозиційної Координаційної ради представником білоруського народу.

Та поки далі декларативних резолюцій Брюссель не йде. І ще обережніше, ніж Москва, діє щодо Білорусі. До цього часу попри численні докази тортур, які білоруські силовики застосовували до мирних мітингувальників, ЄС не запровадив санкції.

Важливо ЄС не може накласти санкції проти Білорусі, бо Кіпр знов блокує процес: причина

Крім того, в ЄС немає стовідсоткової єдності у питанні щодо Білорусі та й дошкуляють інші проблеми. Відтак не готовий виділяти додаткові ресурси та час на вирішення білоруської кризи.

Це гіперобережність Європейського Союзу, Заходу в цілому. Ну вона, мабуть, пов'язана з тим, що після Криму, після Донбасу Захід побоюється, що Росія тут втрутиться й організує щось на зразок Криму чи Донбасу,

– вважає Калиновський.

І поки Захід вагається, прості білоруси, які намагаються змінити свою країну, залишилися без своїх лідерів. Частину членів президії Координаційної ради влада заарештувала, інших – примусово вигнала з країни.

Протести тривають

Поки що громадяни об'єднуються дворами. Ввечері у житлових кварталах Мінська можна побачити великі групи людей з біло-червоними прапорами, які співають, танцюють і навіть пригощають один одного смаколиками.

А вихідними білоруси виходять на масові марші до центру столиці попри постійні спроби влади придушити ці мітинги. І наразі ніхто з місцевих експертів не береться передбачити чим завершиться така ситуація, коли спливе термін президентських повноважень Лукашенка.