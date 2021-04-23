Лідери Євросоюзу на саміті в травні вирішать, як бути з Росією

Лідери Європейського союзу 25 травня 2021 року проведуть у Брюсселі очний саміт. Серед основних питань, які планують обговорити, – відносини з Росією.

Деталі зустрічі лідерів ЄС

Політики також обговорять пандемію коронавірусу та зміни клімату. Про це заявив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

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У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає саміт в Брюсселі з фізичною присутністю за темами: COVID-19, клімат і Росія,

– написав Лейтс.

Згодом сам Шарль Мішель уточнив цю інформацію та додав, що у червні політики зустрінуться також з президентом США Джо Байденом.

Що відомо про поїздку Байдена у ЄС

Американський лідер вперше на посаді президента відвідає Європу у червні. Політик запланував візит у Бельгію та Велику Британію.

У Білому домі заявили, що поїздка продемонструє прагнення Байдена активізувати трансатлантичні відносини й наміри США щодо тісної співпраці з союзниками та партнерами.

Очільник США візьме участь у саміті країн G7 та саміті НАТО.

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