Лідери Євросоюзу на саміті в травні вирішать, як бути з Росією

Лідери Європейського союзу 25 травня 2021 року проведуть у Брюсселі очний саміт. Серед основних питань, які планують обговорити, – відносини з Росією.
Джерело:твітер Барента Лейтса
Деталі зустрічі лідерів ЄС
Політики також обговорять пандемію коронавірусу та зміни клімату. Про це заявив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.
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У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає саміт в Брюсселі з фізичною присутністю за темами: COVID-19, клімат і Росія,
– написав Лейтс.
Згодом сам Шарль Мішель уточнив цю інформацію та додав, що у червні політики зустрінуться також з президентом США Джо Байденом.Зверніть увагу! Європейськ Союз заявив про підтримку України під час російської ескалації біля наших кордонів. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що російське нарощування військових сил дуже турбує Союз.
Що відомо про поїздку Байдена у ЄС
- Американський лідер вперше на посаді президента відвідає Європу у червні. Політик запланував візит у Бельгію та Велику Британію.
- У Білому домі заявили, що поїздка продемонструє прагнення Байдена активізувати трансатлантичні відносини й наміри США щодо тісної співпраці з союзниками та партнерами.
- Очільник США візьме участь у саміті країн G7 та саміті НАТО.