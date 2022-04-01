Лідеркою вільного світу є Україна, а не США, – Піонтковський

Росія погрожує ядерною зброєю Заходу уже років 10, і це – працює. Імовірно саме страх Західних лідерів "образити Путіна" досі стримує їх взяти Україну в НАТО, або дати нам наступальну зброю.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, з кожним новим успіхом української армії – НАТО стає все більш рішучою.

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Україна на захисті вільного світу

Як зазначив публіцист, Байден різко заявляв, що вони захищатимуть кожен клаптик території НАТО. Водночас додав, що України це не стосується. Саме в цьому полягає суперечливість його позиції.

Лідеркою вільного світу є Україна, а не США. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Він зазначив, що всі звикли вважати такою лідеркою людину, яка сидить в кріслі овального кабінету в Білому домі. Втім, на його думку, останні 12 років це місце пустує.

Зеленський став світовою фігурою

За словами Піонтковського, Бараку Обамі, Дональду Трампу і, на жаль, Джо Байдену не вдалось стати лідерами вільного світу. Він наголосив, що зараз нема такої людини, як Рональд Рейган, Вінстон Черчилль чи Маргарет Тетчер.

Усіх їх доводиться заміняти одному Зеленському, який став світовою фігурою. Це його велике досягнення. Він бездоганно поводиться в цій кризовій ситуації. Втім, це також досягнення всього українського народу та української армії. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський зауважив, що після війни місце України в системі міжнародних відносин буде зовсім інше. Крім того, похвалив Зеленського за неймовірно влучне завершення промови під час виступу на саміті НАТО.

Ляпас світовим лідерам

Тоді президент України знову дорікнув Альянсу, що вони боягузи, оскільки не наважуються закрити небо над Україною або надати винищувачі. Водночас попросив НАТО від імені українських військових, які захищають весь вільний світ – більше ніколи не говорити, що українська армія, не відповідає якимось їхнім стандартам.

"Це був чудовий ляпас Західним лідерам", – підсумував Піонтковський.

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