1 червня в народному календарі вшановують пам'ять Івана Довгого. Ще в давнину люди вважали, що якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим. Також цього дня відзначають Всесвітній день захисту дітей.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Сергій.

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Народні прикмети на 1 червня

– Перші дні червня дощові – літо буде посушливим, без великої кількості опадів.

– Якщо в цей день холодна погода, то ще 40 днів не варто чекати тепла.

– Якщо ворони сидять, повернувши дзьоби в одну сторону – найближчим часом буде сильний вітер.

– Якщо мурашки поспішають по своїх справах – до гарної та ясної погоди, а якщо закривають усі норки – бути довгим і холодним дощам.

Що можна робити 1 червня

На Івана Довгого рекомендовано сіяти огірки, тоді вони вродять і дадуть багатий урожай.

Що не можна робити 1 червня