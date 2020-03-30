10 кліпів Леді Гаги, які вражають креативністю

Епатажній американській співачці італійського походження Леді Газі сьогодні виповнилось 34 роки. Проте за її творчий шлях можна зустріти неймовірне розмаїття в музичних жанрах.

У 2006 році розпочався серйозний творчий шлях співачки. І вже за 14 років її знає весь світ: Леді Гага стала володаркою шести премій Греммі, 30 премій MTV, премії Еммі та Оскар.

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Спектр музичних жанрів теж вражає: співачка виконує танцювальну попмузику, у котрій з'єднались вплив Iron Maiden, Майкла Джексона, глем-року (Девід Боуї, Queen), диско, електро, R&B та ін. Її музичні альбоми розходяться по світу мільйонними тиражами, а пісні займають перші сходинки на найголовніших хіт-парадах країн. Музичні кліпи – це кожна окрема історія з неймовірними декораціями, сюжетними лініями та постановками.

Саме тому LifeStyle 24 в день народження виконавиці пропонує до перегляду 10 найпопулярніших хітів з творчості співачки.

Lady Gaga "Bad Romance" (2009) – 1, 1 мільярда переглядів

Lady Gaga "Paparazzi" (2009) – 245 мільйонів переглядів

Lady Gaga "Poker Face" (2009) – 709 мільйонів переглядів

Lady Gaga "Alejandro" (2010) – 383 мільйони переглядів

Lady Gaga "Born This Way" (2011) – 258 мільйонів переглядів

Lady Gaga ft. Beyonce "Telephone" (2010) – 349 мільйонів переглядів

Lady Gaga "Judas" (2011) – 345 мільйонів переглядів

Lady Gaga "Yoü And I" (2011) – 148 мільйонів переглядів

Lady Gaga "Applause" (2013) – 353 мільйони переглядів

Lady Gaga "Stupid Love" (2020) – 53 мільйони переглядів