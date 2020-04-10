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10 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 10 квітня / Вікіпедія

10 квітня в народному календарі вшановують Іларіона-Виверни голоблі. Вважається, що в цей день квіти мати-й-мачухи, зібрані 15 серпня, мають цілющу властивість. З них треба заварювати чай.

Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Степан, Ілля, Микола.

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Народні прикмети на 10 квітня

– Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчі тижні.

– Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – холоди незабаром закінчаться.

– Дощ у цей день – прикмета того, що буде гарний урожай.

– Туман та іній вранці 10 квітня віщують багатий урожай фруктів, овочів і злаків.

Що можна робити 10 квітня

1.Рекомендується цього дня завершити усі справи. 

Що не можна робити 10 квітня 

1.Сьогодні не можна лихословити, сваритися з кимось та обговорювати людей за спиною. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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