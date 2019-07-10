10 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

88 Читать новость на русском
10 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 10 липня / Фото з відкритих джерел

10 липня в народному календарі вшановують Самсона – сина благородних та заможних римлян, який ставши лікарем допомагав хворим. Господь побачив благі наміри Самсона і подарував йому дар чудотворення.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Мартін.

Читайте також: День Петра і Павла: дата та традиції святкування в Україні

Народні прикмета на 10 липня

– На Самсона дощ – дощі будуть постійно йти аж до бабиного літа

– Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони – до засухи. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде негода.

Що можна робити 10 липня

1. День вдалий для фінансових рішень. 

2. Втілюйте цього дня все вами задумане, адже кожна справа увінчається успіхом.

Що не можна робити 10 липня

1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми. 

blog_ava
Головні новини 9 липня: Зеленський скасував парад, суд виправдав Труханова
сьогодні
4108
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
9 липня 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 617
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
9 липня 12:30 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
814
Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
9 липня 10:39 Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
3470
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
9 липня 10:12 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1351
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
8 липня 16:51 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
989
Новини
Більше новин
Залиште відгук