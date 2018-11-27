10 найбільш відвідуваних міст світу в 2018 році: рейтинг

Міжнародна компанія Mastercard склала рейтинг та визначила топ-20 міст, у які протяг 2018 року відбувся найбільший притік людей. Першу сходинку в рейтингу зайняло місто Бангкок, Таїланд.

Про це повідомляють на Business Insider.

Фахівці формують рейтинг за кількістю відвідувачів, які витрачають свої кошти за допомогою платіжної картки Mastercard, і таким чином прогнозують збільшення чи зменшення числа відвідувачів в наступних роках.

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У 2018 році місто Бангкок в Таїланді відвідало майже 22 мільйони іноземних відвідувачів. Експерти зазначили, що число туристів цього року зросло на 9,6% і малоймовірно, що воно знизиться наступного року, адже столиця Таїланду утримується на першій позиції вже другий рік.



Бангкок, Таїланд / Фото Wanaporn Yangsiri з Unsplash

Особливо відзначилось також місто Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке з точки зору витрат відвідувачів також зайняло перше місце у рейтингу. Відвідувач міста тратить протягом одного дня близько 537 доларів.

Пропонуємо вашій увазі 10 найбільш відвідуваних міст світу у 2018 році, які вражають своєю красою та культурою.

1. Бангкок, Таїланд – 21,98 мільйонів туристів

2. Лондон, Велика Британія — 20,42 мільйонів туристів



Лондон, Велика Британія / Фото Heidi Sandstrom з Unsplash

3. Париж, Франція – 17,95 мільйонів туристів

4. Дубай, Об’єднані Арабські Емірати – 16,66 мільйонів туристів

5. Сінгапур – 14,47 мільйонів туристів

6. Нью-Йорк, США – 13,67 мільйонів туристів

7. Куала-Лумпур, Малайзія – 13,53 мільйонів туристів



Куала-Лумпур, Малайзія / Фото Azlan Baharudin з Unsplash

8. Стамбул, Туреччина – 12,8 мільйонів туристів

9. Токіо, Японія – 12,12 мільйонів туристів

10. Анталія, Туреччина – 11,27 мільйонів туристів