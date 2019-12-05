10 найпопулярніших акторів за версією порталу IMDb

Менше місяця залишається до Нового 2020 року. Відтак чимало видань роблять підсумки року, який минає, та оприлюднюють рейтинги найуспішніших зірок. Не відстає від традицій і популярний кінопортал IMDb.

На їхньому офіційному сайті з'явився рейтинг найпопулярніших акторів світу. Список представники IMDb складали, базуючись на даних пошукової системи. Експерти врахували запити більше, ніж 200 мільйонів користувачів мережі, які відвідали сайт за останні 12 місяців.

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У 2019 році очолила престижний рейтинг акторка Брі Ларсон, яка зіграла головну роль Керол Денверс у фільмі "Капітан Марвел". Саме її ім'я найчастіше шукали на кінопорталі IMDb. Другий щабель посіла акторка Ерін Моріарті, а третє – знаменита "Мати драконів" Емілія Кларк. Хто ще увійшов до рейтингу – дивіться у списки.

10 найпопулярніших акторів за версією IMDb

1. Брі Ларсон

2. Ерін Моріарті

3. Емілія Кларк

4. Наомі Скотт

5. Дакр Монтгомері

6. Закарі Лівай

7. Кіану Рівз

8. Роза Салазар

9. Марго Роббі

10. Гоакін Фенікс

Цікаво, що у 2018 році рейтинг очолювали актори Карен Гіллан, Брайс Даллас Ховард і Алісія Вікандер.