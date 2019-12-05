10 найпопулярніших акторів за версією порталу IMDb

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Рейтинг найпопулярніших акторів за версією IMDb / www.imdb.com

Менше місяця залишається до Нового 2020 року. Відтак чимало видань роблять підсумки року, який минає, та оприлюднюють рейтинги найуспішніших зірок. Не відстає від традицій і популярний кінопортал IMDb.

На їхньому офіційному сайті з'явився рейтинг найпопулярніших акторів світу. Список представники IMDb складали, базуючись на даних пошукової системи. Експерти врахували запити більше, ніж 200 мільйонів користувачів мережі, які відвідали сайт за останні 12 місяців.

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У 2019 році очолила престижний рейтинг акторка Брі Ларсон, яка зіграла головну роль Керол Денверс у фільмі "Капітан Марвел". Саме її ім'я найчастіше шукали на кінопорталі IMDb. Другий щабель посіла акторка Ерін Моріарті, а третє – знаменита "Мати драконів" Емілія Кларк. Хто ще увійшов до рейтингу – дивіться у списки.

10 найпопулярніших акторів за версією IMDb

1. Брі Ларсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACMA GALA

Допис, поширений Brie (@brielarson)

2. Ерін Моріарті

3. Емілія Кларк

4. Наомі Скотт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Scott (@naomigscott)

5. Дакр Монтгомері

6. Закарі Лівай

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zachary Levi (@zacharylevi)

7. Кіану Рівз

8. Роза Салазар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosa Salazar (@rosasalazar)

9. Марго Роббі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margot Robbie (@margot.robbie)

10. Гоакін Фенікс

Цікаво, що у 2018 році рейтинг очолювали актори Карен Гіллан, Брайс Даллас Ховард і Алісія Вікандер.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Кіно Рейтинги Голлівуд
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