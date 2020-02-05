10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців

Олександр Положинський пішов з гурту "Тартак" після 24 років творчості у ньому. Такою новиною співак шокував 5 січня усіх прихильників, а причину відходу вирішив не пояснювати. LifeStyle 24 пропонує згадати найвідоміші хіти гурту.

З 2001 по 2018 поки гурту "Тартак" випустив близько 20 студійних альбомів, які поєднували у собі сингли на найрізноманітніші теми. Усі пісні музичний гурт випускав виключно українською мовою. Склад гурту часто змінювався, втім Положинський, як і його пісні завжди були впізнаваними на всіх радіостанціях та онлайн-платформах України.

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Редакція LifeStyle 24 пропонує згадати пісні, на яких виросло не одне покоління українців. "Мене вже немає", "Ні, я не ту кохав", "Не кажучи нікому" та багато інших хітів, напевне, ніколи не зникнуть з програвачів вірних шанувальників.

Найпопулярніші пісні "Тартак"

Тартак – Мене вже немає: дивитись відео онлайн

Тартак і Катя Chilly – Понад хмарами: дивитись відео онлайн

Тартак – 100% плагіат: дивитись відео онлайн

Тартак – Ніхто крім нас / Висота: дивитись відео онлайн

Тартак і Андрій Підлужний – Не кажучи нікому: дивитись відео онлайн

Тартак – Наше літо: дивитись відео онлайн

Тартак і Світязь – Ні, я не ту кохав: дивитись відео онлайн

Тартак – Я не знаю: дивитись відео онлайн

Тартак – Ти дуже гарна: дивитись відео онлайн

Тартак – Просто ніжно так: дивитись відео онлайн