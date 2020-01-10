10 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

10 січня відзначають день преподобного Ігнатія. Наші предки у цей день загадували найзаповітніші бажання. Усі вірять, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ігнатій, Петро.

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Народні прикмети на 10 січня

– Все, до чого ви прикладете зусиль 10 січня – принесе вам успіх у майбутньому.

– Безвітряна погода – до доброго врожаю.

–Собака вилізла з будки і лягла на сніг – чекайте на хуртовину.

– На деревах іній, а вітру немає – чекайте врожайного року.

– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.

– Якщо кішка спить весь день – до потепління.

– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.

Що можна робити 10 січня

1. Цього дня рекомендується укладати шлюби. За повір'ям, що якщо посвататися цього дня, то пара буде жити довго і щасливо.

Що не можна робити 10 січня

1. Не дозволяйте собі сьогодні лихословити і сваритися.

2. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.