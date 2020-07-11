11 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 липня в народному календарі вшановують преподобних Германа і Сергія Валаамських – відомих праведників та чудотворців. Також в цей день у вірян закінчується Петрівський піст.
Іменини сьогодні святкують: Йосип, Герман, Сергій.
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Народні прикмети на 11 липня
– Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.
– Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.
– Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.
– Сон з 10 на 11 липня може здійснитися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене в день 11 липня – пусте.
Що можна робити 11 липня
1. Вагітній жінці в цей день треба бути доброю і щирою, проводити час у молитві і роздумах про своє здоров'я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.
2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
Що не можна робити 11 липня
1. Напередодні дня Петра і Павла не рекомендується швидко лягати спати.
2. Не можна сьогодні косити кропиву.
3. Не рекомендується в цей день стригти маленьких дітей.
4. Бажано перенести операцію, адже вона пройде неуспішно.
5. Не віддавайте у цей день борг, адже можете "залізти" у ще більші.
6. Не спіть вдень, бо голова болітиме дуже сильно.