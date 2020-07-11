11 липня в народному календарі вшановують преподобних Германа і Сергія Валаамських – відомих праведників та чудотворців. Також в цей день у вірян закінчується Петрівський піст.

Іменини сьогодні святкують: Йосип, Герман, Сергій.

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Народні прикмети на 11 липня

– Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.

– Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.

– Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.

– Сон з 10 на 11 липня може здійснитися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене в день 11 липня – пусте.

Що можна робити 11 липня

​1. Вагітній жінці в цей день треба бути доброю і щирою, проводити час у молитві і роздумах про своє здоров'я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.

​2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

Що не можна робити 11 липня

1. Напередодні дня Петра і Павла не рекомендується швидко лягати спати.

2. Не можна сьогодні косити кропиву.

3. Не рекомендується в цей день стригти маленьких дітей.

4. Бажано перенести операцію, адже вона пройде неуспішно.

5. Не віддавайте у цей день борг, адже можете "залізти" у ще більші.

6. Не спіть вдень, бо голова болітиме дуже сильно.