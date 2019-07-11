11 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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11 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 11 липня / Inspired

11 липня в народному календарі вшановують преподобного Сергія і Германа. Також 11 липня святкують Всесвітній день шоколаду.

Іменини сьогодні святкують: Герман, Сергій, Павло, Іван.

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Народні прикмети на 11 липня

– Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.

– Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.

– Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.

– Сон з 10 на 11 липня може здійснитися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 липня – пусте.

Що можна робити 11 липня

1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

Що не можна робити 11 липня

1. Напередодні дня Петра і Павла не рекомендується швидко лягати спати.

2. Не можна напередодні Петрового дня косити кропиву. 

3. Не рекомендується в цей день стригти маленьких дітей. 

4. Бажано перенести операцію, адже вона пройде неуспішно. 

5. Не віддавайте у цей день борг, адже можете "залізти" у ще більші. 

6. Не спіть вдень, бо голова болітиме дуже сильно.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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