11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Що не можна і можна робити 11 листопада
Що не можна і можна робити 11 листопада / unsplash.com

11 листопада 2018 року вшановують пам'ять двох святих – преподобного Авраамія Ростовського та Анастасії Римлянині. Святий Авраамій мав великий вплив на дітей: він навчав їх грамоті, наставляв у законі Божому та хрестив. Його життя було повсякденним подвигом молитви і праці на користь інших: він рубав дрова для пекарні, прав одяг ченців і носив воду для кухні.

Анастасія була дуже красивою, і багато знатних римлян просили її руки, але вона всім відмовляла, вважаючи за краще залишитися нареченою Христовою.

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Воєначальник Пров повелів їй принести жертву ідолам, але дівчина відмовилася відректися від Христа. Тоді її піддали лютим тортурам: вирвали з пальців нігті, відрубали руки і ноги, після цього вибили всі зуби. Свята, стікаючи кров'ю, почала просити води. ЇЇ напоїли, а тоді тортури продовжили. Святій Анастасії відрізали язик, яким вона славила Бога. Після чого кати обезголовили її. 

Іменини 11 листопада святкують: Авраам.

Народні прикмети на 11 листопада

– Хмари пливуть низько – до холоду.

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– Ворони каркають зграєю – до морозу.

Що можна робити 11 листопада

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна. 

2. Якщо у вас є намисто – сміливо одягайте і залучите і життя щастя. 

Що не можна робити 11 листопада

1. Постарайтеся обмежити своє спілкування незнайомими людьми, адже це може призвести до сварки зі справжніми друзями. 

2. Не залишайте цього дня дитину саму вдома, бо є ймовірність отримати великі неприємності. 

Теги: LifeStyle Новини України Традиції
Джерело: 24 канал
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