12 страв на Різдво 2019: рецепти – що готують на Святвечір

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12 страв на Різдво 2019 в Україні: рецепти страв - що готують на Свят вечір
12 страв на Святвечір: рецепти / 24 Канал

Святвечір, 6 січня, у 2019 році припадає на неділю. Тож в українців буде цілий вихідний, щоб без метушні приготувати вечерю. Сайт "24" підготував рецепти 12 пісних страв на Святвечір.

Святвечір – вечеря перед Різдвом, яка припадає на останній день Різдвяного посту. Ввечері 6 січня, з появою першої зірки на небі, вся родина збирається за Святою вечерею. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв на Святвечір. Чіткого переліку страв – немає. Але обов'язковими вважаються: кутя, узвар, борщ, вареники та випічка.

Сайт "24" підготував спецпроект "12 страв на Святвечір". Тут ви знайдете рецепти 12 пісних страв з фото. Кожну із цих страв ви легко зможете приготувати вдома.

Що приготувати на Святвечір

У нашому спецпроекті ви знайдете рецепти приготування традиційних страв – куті, вареників і пампухів, а також інших пісних страв, які чудово підійдуть для святкування Святвечора. До прикладу: рецепт приготування фалафелю та рецепт запеченої дорадо.

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Усі страви на Святвечір готують із пісних продуктів – без м'яса та молочних продуктів. Але такі страви теж можуть бути дуже смачними та корисними! Наприклад, рецепт тушкованої капусти з грибами та рецепт квасолі. Ці страви можна готувати не лише перед Різдвом, а й протягом усієї зими. Адже всі продукти – доступні та недорогі взимку, а страви з них – прекрасно замінять літні салати зі свіжих овочів та фруктів.

12 страв на Святвечір
Рецепти 12 пісних страв на Святвечір (фото: M&M Photography)

Усі рецепти страв на Святвечір готують із доступних продуктів – тут немає дорогих екзотичних овочів. Також за рахунок того, що всі продукти сезонні, вони дуже корисні і в них немає шкідливих консервантів. Таким же принципом варто користуватись усю зиму, якщо ви хочете бути здоровим.

Рецепт куті

Пропонуємо вам рецепт традиційної куті з горіхами, маком та родзинками. Кутя виходить дуже навариста та смачна. Якщо хочете зробити її ще кращою – додайте під час приготування не воду, а узвар із сухофруктів. В спецпроекті пропонуємо рецепт пісних вареників з картоплею. Але за бажанням ви можете готувати вареники з капустою, або солодкі вареники з вишньою. Також є рецепт пампухів – начинку вибирайте на власний смак: какао, варення чи мак. Вийде дуже смачно у будь-якому випадку!

Інгредієнти:

  • пшениця – 200 г
  • родзинки – 50 г
  • мак – 50 г
  • волоські горіхи – 50 г
  • мед – 100 г

Замочіть зерна пшениці на 10-12 годин у холодній воді. Злийте воду, промийте зерна, залийте чистою холодною водою і ставте пшеницю варитися. Варіть 30-40 хвилин: пшениця має стати м'якою, але не втратити пружність. Родзинки та мак попередньо замочіть у гарячій воді. Маку потрібно півгодини, родзинкам – до 15 хвилин. Волоські горіхи перебийте в блендері. За бажанням, ви можете їх просто дрібно нарізати. Змішайте мак, подріблені горіхи, родзинки мед, пшеницю та добре вимішайте.

Більше рецептів страв на Святвечір – читайте у спецпроекті сайту "24": 12 страв на Святвечір

Смачної куті та щасливого Різдва!

Теги: Новини України Різдво LifeStyle Традиції Новини культури Food and Drinks Релігія
Джерело: 24 Канал
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