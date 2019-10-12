12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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12 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 12 жовтня / unsplash.com

12 жовтня в народному календарі відзначають день преподобного Киріяка.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Веніамін. 

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Народні прикмети на 12 жовтня

– На небі 12 жовтня багато зірок – осінь буде сухою. 

– Ввечері або пізно вночі з'являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде. 

– У лісі 12 жовтня з'явилися пізні гриби – сніг також буде пізно.

Що можна робити 12 жовтня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати

Що не можна робити 12 жовтня 

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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