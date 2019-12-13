13 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

13 грудня в народі віжзначають свято Андрія Первознанного. Андрій є християнським святим, втім традиції, звичаї та обряди в народі в цей день мають дохристиянський характер. Андрій Первознанний належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа. Він також відомий, як брат апостола Петра.

Іменини сьогодні святкують: Андрій.

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Народні прикмети на 13 грудня

– Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати сніг буде, аж до початку квітня.

– Кішка вилизує хвіст, лапи і тіло – чекайте ясного морозного дня.

– Швидкі та низькі хмари – скоро буде холоднеча.

– Ясний і морозний день віщує добрий урожай.

Що можна робити 13 грудня

1. Незаміжнім дівчатам на підвіконні треба поставити у воду гілочку вишні чи яблуні. Якщо гілка розквітне до Різдва, то дівчина буде щасливою. Ставлячи гілочку у воду варто промовити такі слова: "Святий Андрію, маю на Тебе надію: дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела".

2. Вечеряючи, відломіть шматочок хліба і поставте його під подушку. Вночі до вас повинен прийти ваш суджений.

Що не можна робити 13 грудня

1. Постарайтеся провести день святого Андрія в позитивних думках.

2. На святого Андрія не можна пекти хліб, шити і прясти.

3. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої.

4. Не можна лаятися і пліткувати.