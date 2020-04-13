13 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
13 квітня розпочинається останній сьомий тиждень посту, який називається Страсним тижнем. Саме цей піст вважається найсуворішим. Віряни готують себе цього тижня до світлого Христового Воскресіння.
Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій.
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Народні прикмети на 13 квітня
– Якщо будете веселитися у Страсний тиждень – то увесь рік проплачете.
– Хмари проти вітру пливуть – до дощу.
– Хмари низько пливуть – до похолодання.
– Ясний і сонячний день – до теплого літа.
– Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.
– У клена і берези сік виділяється – до потепління.
Що можна робити 13 квітня
1.Рекомендується у вільний час читати молитви, каятися у гріхах та сумлінно дотримуватися посту.
Що не можна робити 13 квітня
1.Категорично заборонено в цей день проводити дні народження, новосілля, слухати музику і розважатися.
2.Заборонено займатися усілякими ворожіннями.