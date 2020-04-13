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13 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 13 квітня / Високий Замок

13 квітня розпочинається останній сьомий тиждень посту, який називається Страсним тижнем. Саме цей піст вважається найсуворішим. Віряни готують себе цього тижня до світлого Христового Воскресіння.

Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій.

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Народні прикмети на 13 квітня

 – Якщо будете веселитися у Страсний тиждень – то увесь рік проплачете. 

 – Хмари проти вітру пливуть – до дощу.

 – Хмари низько пливуть – до похолодання.

 – Ясний і сонячний день – до теплого літа.

 – Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.

 – У клена і берези сік виділяється – до потепління.

Що можна робити 13 квітня

1.Рекомендується у вільний час читати молитви, каятися у гріхах та сумлінно дотримуватися посту. 

Що не можна робити 13 квітня 

1.Категорично заборонено в цей день проводити дні народження, новосілля, слухати музику і розважатися. 

​2.Заборонено займатися усілякими ворожіннями. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції
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