13 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

13 квітня розпочинається останній сьомий тиждень посту, який називається Страсним тижнем. Саме цей піст вважається найсуворішим. Віряни готують себе цього тижня до світлого Христового Воскресіння.

Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій.

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Народні прикмети на 13 квітня

– Якщо будете веселитися у Страсний тиждень – то увесь рік проплачете.

– Хмари проти вітру пливуть – до дощу.

– Хмари низько пливуть – до похолодання.

– Ясний і сонячний день – до теплого літа.

– Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.

– У клена і берези сік виділяється – до потепління.

Що можна робити 13 квітня

1.Рекомендується у вільний час читати молитви, каятися у гріхах та сумлінно дотримуватися посту.

Що не можна робити 13 квітня

1.Категорично заборонено в цей день проводити дні народження, новосілля, слухати музику і розважатися.

​2.Заборонено займатися усілякими ворожіннями.