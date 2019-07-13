13 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

13 липня в народному календарі вшановують Дванадцятьох апостолів, які були дуже близькими до Ісуса. 13 липня також як і на Великдень існувала прикмета фарбувати яйця. Люди обмінювалися ними з сусідами та знайомими.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Григорій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тадей, Яків.

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Народні прикмети на 13 липня

– Протягом тижня після Петрового дня чути солов'їні співи – зима прийде ще нескоро, а літо буде тривалим. Швидше за все, справжні холоди настануть через 3-4 тижні після свята Покрови.

– Зірки мерехтять вночі 13 липня, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза.

– Якщо людина народилася 13 липня, то вона завжди буде домагатися того, чого хоче.

Що можна робити 13 липня

1. Сьогодні рекомендується займатися розумовою діяльністю.

Що не можна робити 13 липня

1. У цей день не можна грати в лотареї та азартні ігри.