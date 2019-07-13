13 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 Читать новость на русском
13 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 13 липня / Фото з відкритих джерел

13 липня в народному календарі вшановують Дванадцятьох апостолів, які були дуже близькими до Ісуса. 13 липня також як і на Великдень існувала прикмета фарбувати яйця. Люди обмінювалися ними з сусідами та знайомими.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Григорій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тадей, Яків.

Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Народні прикмети на 13 липня

– Протягом тижня після Петрового дня чути солов'їні співи – зима прийде ще нескоро, а літо буде тривалим. Швидше за все, справжні холоди настануть через 3-4 тижні після свята Покрови.

– Зірки мерехтять вночі 13 липня, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза.

– Якщо людина народилася 13 липня, то вона завжди буде домагатися того, чого хоче. 

Що можна робити 13 липня

1. Сьогодні рекомендується займатися розумовою діяльністю. 

Що не можна робити 13 липня

1. У цей день не можна грати в лотареї та азартні ігри.

blog_ava
У Харкові поряд з бюстом Жукова пройшла акція протесту
сьогодні
1021
Теги: Традиції LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав”
12 липня 19:03 Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав”
306
"Анабель 3": проклята лялька повертається додому
12 липня 18:19 "Анабель 3": проклята лялька повертається додому
Юлія Ліпенцева 307
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
12 липня 16:40 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1682
"Вчора": що було б, якби весь світ забув про The Beatles?
12 липня 14:22 "Вчора": що було б, якби весь світ забув про The Beatles?
Юлія Ліпенцева 206
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
12 липня 10:42 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
1756
Новини
Більше новин
Залиште відгук